Польша объявила о создании кибервойск

В Польше назначен полномочный представитель по созданию войск обороны киберпространства. Им стал полковник Кароль Моленду. Соответствующий приказ во вторник подписал министр национальной обороны Мариуш Блащак.

Первое подразделение кибервойск будет создано уже в этом году. Полностью их формирование завершится в 2020 году. Готовить специалистов будут в военной технической академии, при которой планируется открыть лицей информатики, пишет РИА Новости.

Предполагается, что польские кибервойска будут тесно взаимодействовать с национальным центром криптологии и инспекторатом информатики.