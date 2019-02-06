Право выступить на юношеском фестивале в Сараево оспаривали 600 лыжников

XIV Европейский юношеский олимпийский зимний фестиваль в Сараево (ЕЮОФ-2019) - это, прежде всего, спортивный праздник, позволяющий познакомиться со своими соперниками на ближайшие годы. При этом российские лыжники в Боснии и Герцеговине будут биться за места на пьедестале. Такую позицию в интервью Службе информации Олимпийского комитета России выразил главный тренер нашей лыжной команды на ЕЮОФ-2019 Вячеслав Веденин.

"В рамках лыжного турнира будет разыграно 7 комплектов медалей - шесть в индивидуальных гонках и один в смешанной эстафете. Россию представят 8 спортсменов: Елена Баранова (Томская область), Екатерина Евтягина и Владимир Рыбкин (Москва), Эльвира Канаева (Сахалинская область), Екатерина Мегедь (Новосибирская область), Сергей Волков (Московская область), Егор Лончаков (Пермский край) и Артем Максимов (Челябинская область), - рассказал Вячеслав Веденин. - Каких-либо значимых успехов у ребят пока нет, их профессиональная карьера только начинается. Могу только сказать, что Сергей Волков, Елена Баранова и Екатерина Мегедь успели потренироваться в составе юниорской сборной России".

По словам тренера, все, кто поедет в Сараево, прошли серьезный отбор, в котором принимали участие около 600 человек.

"Определяющим стал декабрьский турнир в Сыктывкаре с точно такой же лыжной программой, как и на предстоящем фестивале, - подчеркнул он. - Путевки в Боснию и Герцеговину завоевали победители и призеры у юношей и девушек. А четвертый участник определялся, как мы говорим, по добору (лучшей сумме мест во всех гонках)".

Вячеслав Веденин отмечает, что на ЕЮОФ-2019 все будут в равных условиях - и мы, и финны, и норвежцы.

"Другое дело - высота 1100 метров над уровнем моря. Ребята молодые и тут важно, тренировался кто-то из них раньше в таких условиях, или нет, - считает специалист. - Конкретного медального плана на Сараево нет, но, естественно, будем биться за места на пьедестале. Главная задача - не потерять этих ребят и довести лет через пять до больших турниров, как, например, Настю Седову, Наташу Непряеву, Лешу Червоткина и многих других. На мой взгляд, юношеский олимпийский фестиваль - это, прежде всего, спортивный праздник, позволяющий познакомиться со своими соперниками на ближайшие годы".

Между тем два года назад в турецком Эрзуруме юные лыжники из России произвели настоящий фурор, завоевав 5 золотых, 3 серебряные и 3 бронзовые награды.

Напомним, что XIV Европейский юношеский олимпийский зимний фестиваль пройдет в Сараево и Восточном Сараево с 9 по 16 февраля 2019 года. Здесь выступят 1500 молодых спортсменов в возрасте 14-18 лет из 50 стран. Они разыграют 32 комплекта медалей в 8 видах спорта - горных лыжах, биатлоне, лыжных гонках, фигурном катании, хоккее, шорт-треке, сноуборде и керлинге.

Города, принимающие фестиваль, располагаются в межгорной котловине на берегах реки Миляцки на территории Боснии и Герцеговины. С южной стороны к Сараево, где в 1984 году проходили зимние Олимпийские игры, непосредственно примыкает его бывшая часть - ныне город Восточное Сараево, расположенный на территории Республики Сербской.

Девизом ЕЮОФ-2019 в Сараево стала фраза "Два города - одна мечта". Проведение столь крупного спортивного мероприятия станет для всех жителей Боснии и Герцеговины отличной возможностью для примирения и согласия. "Для нас олимпийский фестиваль - это нечто большее, чем просто соревнование, - подчеркнул директор оргкомитета "Сараево-2019" Сенахид Годиньяк. - Мы строим наше будущее, ведь отношения людей в Сараево и Восточном Сараево в 90-е годы прошлого века были полностью разрушены. Успешное проведение фестиваля позволит не только претендовать на другие проекты в области спорта, но и сблизит наши народы".