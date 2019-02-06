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6 февраля 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 25(7783)

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (Минтруд России) от 11 января 2019 г. N 5н г. Москва "Об утверждении поправочного коэффициента размера средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья с учетом места прохождения федеральным государственным гражданским служащим государственной гражданской службы Российской Федерации на 2019 год"

Дата подписания 11 января 2019 г.
Опубликован 6 февраля 2019 г.

Зарегистрирован в Минюсте РФ 29 января 2019 г.

Регистрационный N 53617

В соответствии с подпунктом 5.2.148 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 610 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3528; 2013, N 22, ст. 2809; N 36, ст. 4578; N 37, ст. 4703; N 45, ст. 5822; N 46, ст. 5952; 2014, N 21, ст. 2710; N 26, ст. 3577; N 29, ст. 4160; N 32, ст. 4499; N 36, ст. 4868; 2015, N 2, ст. 491; N 6, ст. 963; N 16, ст. 2384; 2016, N 2, ст. 325; N 4, ст. 534; N 23, ст. 3322; N 28, ст. 4741; N 29, ст. 4812; N 43, ст. 6038; N 47, ст. 6659; 2017, N 1, ст. 187; N 7, ст. 1093; N 17, ст. 2581; N 22, ст. 3149; N 28, ст. 4167; 2018, N 10, ст. 1494; N 24, ст. 3530; N 36, ст. 5634; N 49, ст. 7600), приказываю:

1. Утвердить поправочный коэффициент размера средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья с учетом места прохождения федеральным государственным гражданским служащим государственной гражданской службы Российской Федерации на 2019 год согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 января 2018 г. N 11н "Об утверждении поправочного коэффициента размера средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья с учетом места прохождения федеральным государственным гражданским служащим государственной гражданской службы Российской Федерации на 2018 год" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 января 2018 г., регистрационный N 49826);

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 октября 2018 г. N 635н "О внесении изменения в приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 января 2018 г. N 11н "Об утверждении поправочного коэффициента размера средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья с учетом места прохождения федеральным государственным гражданским служащим государственной гражданской службы Российской Федерации на 2018 год" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 октября 2018 г., регистрационный N 52589).

Министр М. Топилин

 

 

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