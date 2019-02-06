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06.02.2019 18:54
Рубрика: Власть

Призывников обязали становиться на воинский учет по месту проживания

Текст: Юрий Гаврилов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий граждан вставать на воинский учет по месту их фактического проживания. Документ размещен на портале правовой информации.

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Дополнить нормативно-правовую базу таким положением потребовала сама жизнь. В пояснительной записке к законопроекту его авторы указывали: "Как показывает практика, значительное количество призывников, обучающихся в образовательных организациях высшего образования, особенно в таких городах, как Москва и Санкт-Петербург, не могут получить по различным причинам регистрацию по месту пребывания или по месту жительства". В результате этих студентов не ставят на воинский учет и не призывают на службу, когда они лишаются права на получение отсрочки.

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Проще говоря, иногородний кандидат на получение "высшего" диплома, вылетевший из института или университета по неуспеваемости, из-за дисциплинарного проступка или другой причине, лишающей его законного права не идти в армию, мог не опасаться тут же загреметь в казарму. Военкомат, где парень еще до отъезда на учебу встал на воинский учет, далеко. Дальнейшая судьба отчисленного студента вуз не интересовала. А сам он, как правило, в солдаты не стремился. С точки зрения действующего законодательства, все было шито-крыто, и наказывать новоиспеченного уклониста вроде бы было не за что.

Чтобы устранить эту нормативно-правовую брешь, депутаты Госдумы так скорректировали закон "О воинской обязанности и военной службе", что призывникам, не имеющим регистрацию по месту жительства или временного пребывания, вменили в обязанность становиться на воинский учет по месту их фактического проживания. Адрес временного жилья и своего учебного заведения они должны будут указать в заявлении, поданном в местный военкомат. А ответственным за военно-учетную работу лица, по новой редакции закона, придется в течение двух недель сообщать в комиссариаты о тех, кто обязан, но по какой-то причине не встал на воинский учет. Они же будут вручать таким призывникам повестки.

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Студенты смогут получить две отсрочки от армии

За нарушение этих требований придется отвечать по закону. Причем кара за неявку призывников в военные комиссариаты может стать жестче. Это предусмотрено законопроектом, который недавно внесли в Госдуму. Суть предложений - увеличить размер и без того немалых административных штрафов, накладываемых судом на злостных уклонистов от армии. Согласно статье 328 УК РФ, сейчас за подобное правонарушение предусмотрен штраф до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев. Суд также может назначить ему принудительные работы на срок до двух лет, арестовать уклониста на срок до шести месяцев или даже лишить его свободы на период до двух лет.

Власть Безопасность Армия Призыв в армию
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