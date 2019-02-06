Путин назвал комиссии за безналичный расчет "квазиналогом"

Владимир Путин назвал "квазиналогом" комиссии банков за прием платежей по картам в магазинах.

"Что касается использования "пластика", то здесь вы правы, даже в некоторых странах еще ниже (комиссия, - прим. "РГ"), для "дебетовки" - 0,2%, для кредитных - 0,3%. У нас 3%", - рассказал Путин, выступая на форуме "Деловой России". Глава государства признал, что в России высокая комиссия.

Президент пообещал, что этот вопрос станет предметом обсуждения. При этом он подчеркнул, что запретами ничего не сделаешь.