Путин одобрил идею освободить молодые семьи от НДФЛ при продаже жилья

Президент Владимир Путин поддержал идею освободить молодые семьи от уплаты НДФЛ при продаже квартиры. Но при условии, если речь идет о единственном жилье.

"Мне кажется, что это вполне обоснованное предложение, я его поддержу", - заявил Путин, выступая на форуме "Деловой России”. Так он ответил на просьбу одного из участников, который обозначил проблему налоговых ограничений, с которой сталкиваются молодые собственники жилья при попытках улучшить свои жилищные условия.

Напомним, что сейчас при продаже квартиры, которая находится в собственности менее пяти лет, нужно оплатить налог в 13%.