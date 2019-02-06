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06.02.2019 17:07
Рубрика: Власть

Путин одобрил идею освободить молодые семьи от НДФЛ при продаже жилья

Текст: Айсель Герейханова

Президент Владимир Путин поддержал идею освободить молодые семьи от уплаты НДФЛ при продаже квартиры. Но при условии, если речь идет о единственном жилье.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Нерезидентов освободили от НДФЛ при продаже имущества

"Мне кажется, что это вполне обоснованное предложение, я его поддержу", - заявил Путин, выступая на форуме "Деловой России”. Так он ответил на просьбу одного из участников, который обозначил проблему налоговых ограничений, с которой сталкиваются молодые собственники жилья при попытках улучшить свои жилищные условия.

Напомним, что сейчас при продаже квартиры, которая находится в собственности менее пяти лет, нужно оплатить налог в 13%.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент НДФЛ и налоговые декларации
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