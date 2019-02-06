Путин отменил ряд мер против Турции

Россия снимает часть экономических ограничений в отношении Турции. Президент Владимир Путин подписал указ, касающийся поездок граждан.

Соглашение о взаимных поездках возобновляется для турецких граждан со спецпаспортами, которые направляются в Россию в краткосрочные командировки, в том числе в диппредставительства и консульские учреждения. Правда, в том случае, если Анкара примет аналогичные меры в отношении российских граждан со служебными паспортами.

То же самое распространяется на водителей, занимающихся международными перевозками. И также по принципу взаимности.