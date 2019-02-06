Путин поддержал идею освободить семьи от НДФЛ при продаже квартиры

Президент России Владимир Путин поддержал идею освободить от уплаты НДФЛ молодые семьи при продаже квартиры. С таким заявлением глава государства выступил на форуме "Деловая Россия".

Один из участников форума предложил исключить необходимость оплаты НДФЛ для молодых семей при продаже жилья, даже если оно находилось в собственности менее пяти лет. Ведь многие собственники часто не могут продать свою квартиру для улучшения жилищных условий, так как вынуждены будут заплатить налог в размере 13 процентов.

"Если речь идет о единственном жилье, то тогда мне кажется, что это вполне обоснованное предложение, я его поддержу", - сказал российский лидер, отметив, что важно не допустить злоупотреблений в этом вопросе.

Кроме того, на форуме президент предложил освободить граждан на год от уплаты НДФЛ с прибыли контролируемых ими иностранных компаний. При этом Путин назвал условие для этого: они должны стать в 2019 году налоговыми резидентами РФ.