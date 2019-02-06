Путин поручил рассмотреть вопрос о памятнике актеру Ульянову в Москве

Президент Владимир Путин подписал перечень поручений по итогам встречи с деятелями театрального искусства.

Правительство должно будет обеспечить согласование с Союзом театральных деятелей способов, этапов и методов достижения целевых показателей нацпроекта "Культура".

К 15 июля кабмину предстоит представить предложения по поправкам, устанавливающим особенности заключения между государственными или муниципальными организациями культуры и искусства договоров аренды в отношении государственного или муниципального имущества.

Правительству Москвы глава государства предложил рассмотреть вопрос об установке в столице памятника народному артисту СССР Михаилу Ульянову.

Кроме того, с 2020 года Севастопольскому академическому русскому драматическому театру имени Луначарского на период реконструкции и реставрации здания должны быть предоставлены субсидии из федерального бюджета на гастроли. Еще Владимир Путин поручил определить место размещения труппы, театральных служб и цехов театра и помещение для хранения декораций на период реконструкции и реставрации здания.

Также глава государства указал определить место расположения Ярославского областного дома актера и при необходимости представить в кремлевскую администрацию предложения о выделении из резервного фонда президента средств на ремонт здания и приобретение оборудования. Также необходимо будет провести в этом году в Ярославле выставку, посвященную маршалу Толбухину.