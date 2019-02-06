Путин рассказал о перспективах упрощения визового режима

Владимир Путин заявил, что нужно и дальше упрощать визовый режим и развивать практику электронных виз.

Он уточнил, что опыт краткосрочного безвизового въезда иностранных туристов в Россию и применения электронных виз можно расширять.

"Этот опыт нужно обобщать и расширять, на Дальнем Востоке, может быть, в других регионах", - сказал он, выступая на форуме "Деловая Россия", отвечая на предложение одного из участников продолжить практику упрощенного визового режима, которая применялась во время проведения Чемпионата мира в России.

Путин также указал на опыт краткосрочного безвизового пребывания иностранцев, которые приезжают на три дня в Санкт-Петербург.