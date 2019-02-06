Путин рассказал о самом важном в бизнесе

Главное в бизнесе - не название, а содержание, энергия и талант. Извлечение прибыли не должно быть основной целью, "быть самым богатым парнем на кладбище - это не самая веселая история", самое важное - самореализация. Об этом заявил президент на встрече с победителями премии "Немалый бизнес-2019".

Советы от главы государства лауреаты слушали в представительском кабинете Кремля. Сперва они вкратце рассказали про свой бизнес. Владимир Путин вникал в объем производства, интересовался количеством сотрудников и тем, оказывают ли власти поддержку.

Президент поблагодарил Уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова, главу Минэкономразвития Максима Орешкина и своего помощника Андрея Белоусова за идею конкурса.

"Действительно, тысячи людей, которые заявились, это уже говорит о том, что молодых предпринимателей становится все больше и больше", - заметил он.

Комментируя значение, которое предприниматели придают названию своих компаний, Путин подчеркнул: "Конечно, как пароход назовешь, так он и пойдет, что называется, но все-таки самое главное - это содержание, энергия, талант".

По его словам, важно сочетание этих факторов, социальное содержание. Бизнес основан на извлечении прибыли, констатировал президент.

"Но это постоянное извлечение прибыли перестает быть интересным, - считает он. - Люди, которые давно бизнесом занимаются... знают, это не может быть основной целью, сама прибыль важна только с той точки зрения, что она дает возможность дальнейшему развитию".

"Быть самым богатым парнем на кладбище - это не самая веселая история", - сказал Путин и дал совет: больше внимание уделять социальному содержанию.

"Самореализация в жизни - это вообще самое важное, самое основное, самое главное, то, что приносит удовлетворение", - заключил он.