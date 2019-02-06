В четверг, в канун Дня российской науки, российские атомщики и руководство РАН сообща обсудят запуск особого, сверх двенадцати уже утвержденных, национального проекта "Ядерная наука, техника и технологии". А по итогам будет подписано соглашение о сотрудничестве РАН и "Росатома".

Как рассказал недавно глава "Росатома" Алексей Лихачев, госкорпорация подготовила новый национальный проект по продвижению ядерных технологий, в который, в частности, вошли технологии замыкания ядерного топливного цикла, реакторы малой мощности, термоядерная энергетика. В Российской академии наук такую инициативу поддержали. По словам президента РАН академика Александра Сергеева, "сейчас ведется работа по формулировке этого национального проекта". И на общей встрече 7 февраля "будет обсуждение этого вопроса".

- У нас есть также предложения по программе сотрудничества в области исследований, связанных с экстремальными состояниями вещества, то есть при высоких температурах, давлении, где очень много новой физики. Поскольку эти процессы, как правило, связаны с генерацией энергии, то здесь наши ученые и ученые "Росатома" имеют взаимный интерес, - заявил академик Сергеев.

А вообще спектр направлений для сотрудничества очень широкий - от процессов в энергетике до процессов, связанных с ядерной медициной и современными технологиями использования ускорителей, добавил президент РАН. И пояснил, что соглашение, которое планируется подписать 7 февраля, станет наиболее подробным: ранее у академии с "Росатомом" были соглашения рамочного типа.

Прямая речь

Владимир Фортов, академик-секретарь Отделения энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН:

- Сама деятельность, связанная с использованием атомной энергии, возникла из чисто научного эксперимента, который ставил Энрико Ферми, пытаясь получить сверхтяжелые элементы путем бомбардировки ядер тяжелых элементов нейтронами. И оказалось, что вместо ядер, более тяжелых, чем сама мишень, возникают, наоборот, ядра более легкие. То есть ядро не принимает нейтроны, не разбухает, становясь тяжелее, а начинает делиться... И в итоге вышло так, что ядерные технологии в гражданской и военной сферах определяют лицо современной цивилизации. Если говорить о "Росатоме", который проводит совместное мероприятие на площадке своего Научно-технического совета, то первое, что хочу отметить, - отсюда вышло очень много выдающихся ученых. Вспомнить хотя бы Зельдовича, Харитона, Сахарова, Тамма...

А еще, добавим , Александров, Доллежаль, Хлопкин, Африкантов, Митенков и многие другие, в ком наука переплавилась в новые технологии и конструкторские решения, опередившие время. Это атомные реакторы для подводных лодок, которые совершили революцию в подводном судостроении. Исследовательские и промышленные реакторы, атомные ледоколы, три поколения АЭС и на пороге уже четвертое, ядерные установки для ближнего и дальнего космоса.