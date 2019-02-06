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Развенчан один из главных мифов о смартфонах

06.02.2019,  
13:01
Текст:  Владимир Болотин
Опровергнут популярный миф о том, что рис помогает высушить смартфон. Эксперты iFixit доказали обратный эффект такого лайфхака.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

После ряда экспериментов удалось выяснить, что крупа может навредить устройству, которое попало в воду. Рис и гречка способны сделать смартфон полностью неработоспособным. Специалисты продемонстрировали, что после взаимодействия с рисом повреждаются контакты на материнской плате, после чего она уже не подлежит ремонту.

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Почему это не работает? Даже если положить смартфон в мешок с рисом, то, скорее всего, ничего не произойдет. Вода все равно сделает свое дело и внутри аппарата начнется коррозия. Даже если вам будет казаться, что девайс работает как прежде - это всего лишь временное явление, вскоре он перестанет подавать признаки жизни, заявляют в iFixit.

Чтобы реально попытаться спасти свой смартфон, то нужно вытеснить всю воду, абсолютно всю. Как это сделать? Спиртом. Надо как можно скорее вскрыть гаджет, вытащить аккумулятор и почистить материнскую плату с помощью зубной щетки (эксперты посоветовали полностью погрузить плату в спирт) и только потом сушить. Но не в рисе.

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