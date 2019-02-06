Развитие сельских территорий профинансируют дополнительно

Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился в 2019-2021 годах найти дополнительное финансирование на строительство и ремонт сельских домов культуры, а также под мероприятия по развитию сельских территорий в рамках госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта".

По итогам совещания о ходе подготовки государственной программы комплексного развития сельских территорий правительство приняло за основу предложения Минсельхоза. При этом решено провести анализ отраслевых мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий, содержащихся в других государственных программах, для исключения их дублирования и сделать оценку экономической эффективности мероприятий, предлагаемых к включению в проект госпрограммы.

Глава правительства поручил Министерству сельского хозяйства предусмотреть мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов социальной и инженерной инфраструктуры.

Министерство культуры и Министерство финансов при корректировке федерального бюджета на 2019-2021 годы должны найти дополнительное финансирование расходов на строительство и ремонт сельских домов культуры.

Также группе министерств поручено провести анализ необходимого количества спортивных сооружений в сельской местности и на его основе предусмотреть увеличение объемов финансирования в 2019-2021 годах мероприятий по развитию сельских территорий в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта".