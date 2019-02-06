Дубль новичка не помог "Спартаку" обыграть "Актобе"

Московский "Спартак" провел второй контрольный матч на сборе в Турции и вновь сыграл вничью. "Красно-белые" разошлись миром с казахстанским "Актобе" - 2:2.

На эту игру главный тренер москвичей Олег Кононов выставил экспериментальный состав, дав шанс проявить себя молодежи. Так, с первых минут на поле появились вратарь Антон Шитов, защитник Леонид Миронов, полузащитники Максим Глушенков и Михаил Игнатов. И так вышло, что один из них стал героем в составе "Спартака", а второй - антигероем.

Блестяще проявил себя новичок Максим Глушенков - на 17-й минуте он принял в чужой штрафной передачу от Педро Роши и вторым касанием забил. Однако девять минут спустя казахстанцы счет сравняли - и как сравняли! Патрик Малецки исполнил классический "сухой лист", закрутив мяч с углового в дальнюю девятку. Шитов мог бы взять этот мяч, но оказался попросту не готов к такому подвоху.

А вскоре Антон вновь ошибся и подарил сопернику второй гол. Шитов, получив передачу от партнера, стушевался под прессингом и срезал мяч на того же Малецки, который в одно касание оформил дубль.

Но прошло всего четыре минуты, и уже "Спартак" сравнял счет - вновь в центре внимания оказались Роша и Глушенков. Бразилец совершил прорыв по центру и выдал пас на ход Максиму, который без проблем переиграл голкипера "Актобе".

Во втором тайме состав "Спартака" изменился полностью, причем вновь вместе с опытными игроками на поле вышли и молодые футболисты - вратарь Артем Поплевченков, защитник Илья Гапонов, полузащитники Наиль Умяров и Данил Полубояринов, а также нападающий Данила Прошляков. Свои ворота москвичи во второй половине встречи сохранили в неприкосновенности, но и сами больше не забили. Финальный свисток зафиксировал результативную ничью.