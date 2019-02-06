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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

А пока в трамвае "качка"

Где чаще используют WI-FI
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 25(7783)
Бесплатный WI-FI на московских улицах стал бесшовным. Гуляя по городу, подключить свой гаджет к интернету теперь можно без повторной авторизации.

Впервые городская сеть бесплатного WI-FI заработала два с половиной года назад. Тогда на нескольких улицах Бульварного кольца появилось 200 точек доступа к интернету. Найти их несложно - в таких "технологичных" местах обычно установлены инфостойки. Сегодня в Москве уже больше 15 тысяч бесплатных точек. Выйти в Сеть можно в пределах Третьего транспортного кольца, 40 парках, 270 библиотеках, 199 домах культуры, 14 городских музеях, 13 кинотеатрах сети "Москино". Еще интернет доступен в студенческих общежитиях и на ВДНХ.

В онлайн-библиотеке московского метро появятся новые книги

Как пояснили "РГ" в департаменте информационных технологий, бесшовная "паутина" покроет столицу постепенно. Пока она есть только на улицах города. Поэтому если вы решили забежать за книгой в читальню и вдруг понадобилось отправить со смартфона письмо на электронный ящик, придется авторизоваться еще раз. Чтобы подключиться, нужно выбрать в списке доступных сетей Moscow_WiFi_Free, открыть браузер и указать логин с паролем от портала mos.ru. Второй вариант - получить на телефон SMS с кодом.

Анонсирован и запуск единой службы техподдержки. "Юзеры" смогут оставлять свои отзывы и жаловаться на низкую скорость интернета. Раньше приходилось вызванивать разные службы, поскольку за точки WI-FI, допустим, в библиотеках отвечала одна компания, а на улицах - другая.

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