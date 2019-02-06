В ГИБДД заявили о необходимости создания базы данных перевозчиков

Заместитель начальника ГУОБДД МВД России Владимир Кузин назвал меры, которые надо предпринять для снижения числа ДТП с общественным транспортом. В эфире радио KP.Ru он прокомментировал ситуацию с гибелью детей в ДТП в Калужской области.

Для снижения количества ДТП надо, чтобы каждый водитель уведомлял автоинспекцию о своем рабочем стаже, медицинских обследованиях и т.п., считает замначальника ГУОБДД МВД России. По его мнению, в стране необходимо создать базу данных перевозчиков, в которой бы все это нашло отражение.

Обсуждая ситуацию с перевернувшимся под Калугой автобусом с детьми, Владимир Кузин заметил, что обращать внимание надо не на возраст транспорта, а на его техническое состояние. В данном случае техническое состояние автобуса, хоть он и находился в эксплуатации 30 лет, было подтверждено картой. Однако при проведении расследования специалисты усомнились в подлинности этого документа.

Также Владимир Кузин напомнил, что на сайте Госавтоинспекции находится подробная инструкция по перевозке детей на автотранспорте.

При этом гость программы подчеркнул, что за последний год наблюдается тенденция к снижению количества погибших в автоавариях, но число самих аварий пока снизить не удается.