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03.02.2019 20:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Все погибшие в ДТП под Калугой опознаны

Текст: Антон Валагин (Калуга)

В Калужской области завершилось опознание тел погибших в катастрофе автобуса с детским танцевальным ансамблем "Колибри". Напомним, в аварии погибли семь человек: трое взрослых и четверо детей, - 24 человека попали в больницу.

- Процедура опознания закончена, опознаны все семь тел, - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Калужской области. Все жертвы аварии - жители Смоленской области.

В Смоленской области частично введен режим ЧС после ДТП с автобусом

Автобус с танцорами из "Колибри" направлялся из смоленского поселка Ярцево в Калугу на выступление. В 9.18 автобус занесло на обледеневшей трассе, он съехал в кювет и перевернулся на крышу. Спасатели почти четыре часа извлекали детей и взрослых через прорезанные в кузове отверстия - по-другому проникнуть в салон было невозможно: окна сплющились, двери заклинило.

По предварительным данным, причиной ДТП стала ошибка 46-летнего водителя - он не справился с управлением на скользкой дороге. Против мужчины возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель людей, он задержан.

Правительство Смоленской области пообещало выплатить семьям погибших по миллиону рублей и помощь в организации похорон. Компенсации получат и пострадавшие - в зависимости от тяжести полученных травм.

Ространснадзор начал проверку ИП, которому принадлежит автобус. Уже известно, что предприятие не имеет лицензии на перевозку детей.

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