Семьи жертв ДТП под Калугой получат по миллиону рублей

Семьи погибших в аварии автобуса с детьми под Калугой получат по миллиону рублей из резервного фонда Смоленской области. Об этом сообщили в администрации региона.

Вице-губернаторам Оксане Лобода и Виктору Гусеву даны поручения разработать предложения по дополнительной помощи пострадавшим в аварии. Будет рассмотрен вопрос об организации организованной доставки родственников разбившихся танцоров к месту аварии, содействию в проведении похорон и любой другой помощи.

Напомним, утром в воскресенье автобус с танцевальным ансамблем "Колибри", ехавший из смоленского райцентра Ярцево выступать в Калугу, занесло на обледеневшей трассе. Тяжелая машина съехала в кювет и перевернулась, 47 пассажиров - большинство из них дети, - оказались зажаты в салоне. Спасательная операция продолжалась почти четыре часа, сотрудники МЧС достали всех - в том числе семерых погибших: четырех детей и троих взрослых.

Полиция возбудила уголовное дело. По предварительным данным, виновником аварии является водитель, не справившийся с управлением на скользкой трассе - он задержан.

Тем временем

Семьи погибших и пострадавшие могут рассчитывать на страховые выплаты до двух миллионов рублей, заявили в Национальном союзе страховщиков ответственности. "Все пассажиры рейса были застрахованы, мы держим ситуацию на особом контроле, процедуры по оформлению компенсаций максимально упрощены", - рассказали в НССТ.