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03.02.2019 17:12
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Семьи жертв ДТП под Калугой получат по миллиону рублей

Текст: Антон Валагин (Смоленск)

Семьи погибших в аварии автобуса с детьми под Калугой получат по миллиону рублей из резервного фонда Смоленской области. Об этом сообщили в администрации региона.

Фото: Пресс-служба МЧС РФ
Задержан водитель попавшего в ДТП автобуса

Вице-губернаторам Оксане Лобода и Виктору Гусеву даны поручения разработать предложения по дополнительной помощи пострадавшим в аварии. Будет рассмотрен вопрос об организации организованной доставки родственников разбившихся танцоров к месту аварии, содействию в проведении похорон и любой другой помощи.

Напомним, утром в воскресенье автобус с танцевальным ансамблем "Колибри", ехавший из смоленского райцентра Ярцево выступать в Калугу, занесло на обледеневшей трассе. Тяжелая машина съехала в кювет и перевернулась, 47 пассажиров - большинство из них дети, - оказались зажаты в салоне. Спасательная операция продолжалась почти четыре часа, сотрудники МЧС достали всех - в том числе семерых погибших: четырех детей и троих взрослых.

Полиция возбудила уголовное дело. По предварительным данным, виновником аварии является водитель, не справившийся с управлением на скользкой трассе - он задержан.

Тем временем

Семьи погибших и пострадавшие могут рассчитывать на страховые выплаты до двух миллионов рублей, заявили в Национальном союзе страховщиков ответственности. "Все пассажиры рейса были застрахованы, мы держим ситуацию на особом контроле, процедуры по оформлению компенсаций максимально упрощены", - рассказали в НССТ.

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Смоленская область Смоленск
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