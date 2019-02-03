Названа причина ДТП с семью погибшими под Калугой

По предварительным данным, причиной аварии автобуса с детьми под Калугой стал водитель - он не справился с управлением на обледеневшей трассе, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Напомним, в ДТП погибли семь человек: трое взрослых и четверо детей. 31 пострадавший доставлен в больницу. Всего в автобусе ехало 48 человек: участники танцевального ансамбля из смоленского поселка Ярцево, их педагоги и родители. Они направлялись на конкурс в Калугу. В 9.18 автобус MAN занесло на обледеневшей трассе, 18-тонная машина съехала в кювет и опрокинулась на крышу. Двери заклинило, никто из сидевших внутри не смог выбраться наружу самостоятельно.

Спасательная операция продолжалась почти четыре часа: сотрудники МЧС прорезали отверстия в бортах автобуса и через них по одному вытаскивали зажатых в салоне пассажиров. На текущий момент все люди извлечены, пострадавшие доставлены в больницу.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, собственную проверку перевозчика - автобус был частный, - начал Ространснадзор.