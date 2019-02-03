Число жертв аварии под Калугой выросло до семи

Число погибших в аварии автобуса с детским танцевальным ансамблем выросло до семи человек, среди них четверо детей, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу калужского УМВД.

Спасатели достали из опрокинувшегося автобуса 42 человека, всего в MAN ехали 48. После случившейся в 09.18 аварии: тяжелый автобус занесло на обледеневшей трассе, он свалился в кювет и перевернулся на крышу, - ни один из находившихся внутри пассажиров не смог выбраться самостоятельно - легкая крыша вмялась в салон, двери заклинило.

Доставать людей пришлось спасателям. Они прорезали дыры в бортах, проникли внутрь и по одному вытаскивали детей и взрослых из адской мешанины сплющенных кресел, багажа и ярких костюмов - в автобусе на выступление в Калугу ехал детский хореографический ансамбль из смоленского поселка Ярцево.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Помимо причин аварии, правоохранители разбираются, почему автобус с детьми ехал без положенного в таких случаях сопровождения.