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03.02.2019 12:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Число жертв ДТП с детским автобусом под Калугой выросло до четырех

Текст: Антон Валагин (Калуга)

Калужские полицейские сообщили о четырех погибших в аварии с перевозившим детей автобусом. Среди жертв ДТП один ребенок.

- Погибших четверо: трое взрослых, один ребенок, - рассказали ТАСС в УМВД по Калужской области.

На участке трассы "Дон" под Тулой произошло семь ДТП

В опрокинувшемся автобусе из смоленского поселка Ярцево ехал на конкурс в Калугу детский танцевальный ансамбль. В 09.18 на 128 километре трассы Калуга-Вязьма автобус съехав в кювет и опрокинулся. Крыша вмялась в салон, двери заклинило, 48 пассажиров оказались заблокированы внутри.

МЧС сообщает о 32 пострадавших - это те, кого спасатели уже достали из сплющенного автобуса и передали медикам, пишет "Интерфакс". Часть детей остаются внутри автобуса, к месту аварии направлен автокран, на двух аэродромах приведены в готовность вертолеты для эвакуации пострадавших.

По предварительным данным, причиной аварии стал занос. Возбуждено уголовное дело.

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