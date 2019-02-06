Как Склиф спасает людей с острым инсультом

Глотать нормально не больно, а просто почти невозможно. Организм словно забывает этот вроде бы простой и почти автоматический процесс. Дисфагия - так это называется по-научному. Почему так происходит? Если нет заболеваний пищевода и психики, то самая частая причина - инсульт. До 70% пациентов-инсультников страдают дисфагией. "В норме вся пища у нас идет в пищевод, - объясняет заведующий неврологическим отделением Ганипа Рамазанов. - А при нарушении часть пищи и питья попадает в дыхательные пути".
Попав в легкие, еда вызывает воспаление, что может даже привести к смерти. Поэтому больные и их родственники должны знать, как, чем питаться и какие правила соблюдать. Поэтому в отделении неврологии открылась "Школа дисфагии". Эту сторону инсульта в НИИ изучили до мельчайших подробностей. Даже вдохнули новую жизнь в старый и немного забытый способ рентгенологической диагностики: помогает понять, что нужно есть пациенту во время реабилитации.
Логопед Наталья Цветкова открывает рентген-кабинет. В кресле - мужчина, который недавно перенес инсульт. На столе у Натальи - несколько видов еды. Пудинг, желе, сироп. В каждую микропорцию специалист добавляет контрастное вещество. "Оно горьковатое, - говорит Наталья, - зато сама еда вкусная и калорийная". Пациенту дают команду: "Глотайте!" На мониторе врачи видят, какая пища идет к желудку, какая может попасть в дыхательные пути. Это помогает подобрать питание.
Одной из пациенток, Наталье Румянцевой, всего 56. "Все произошло внезапно, - вспоминает женщина. - Как-то вдруг резко заболела голова. Заболела как-то неестественно". К счастью, Наталью быстро доставили в Склиф. Оказалось - мощнейшее кровоизлияние. Довольно быстро вылечили. Сейчас она в НИИ повторно - нужно исключить малейший риск рецидива.
"Да, - признается директор НИИ, - инсульт молодеет. Причины? Сидячая жизнь, курение, стрессы". Не застрахованы даже спортсмены. У них, говорят врачи, в прямом смысле слова большое сердце. Но и тут возможны патологии, которые способна диагностировать только новейшая аппаратура. И такая в Склифе тоже есть. На ноги здесь поставили более 6 тысяч человек. Обучили сотни врачей из регионов, которые приезжают сюда перенимать опыт. Так что Склиф меняет судьбы. И врачей, и пациентов, и их родных. Всех, кто видел инсульт, и кто больше его не боится. Всего же в Москве с 2010 года больничная летальность при инстультах снизилась почти вдвое - с 31,4 до 18,6 %. Это соответствует европейским странам.