Как Склиф спасает людей с острым инсультом

Мозговая катастрофа, паралич, кровоизлияние... Это главные, но далеко не все ассоциации, которые приходят на ум при слове "инсульт". Но есть еще одно, для здоровых непостижимое "У человека часто нарушен важнейший для жизни рефлекс - глотание, - рассказал Сергей Петриков, директор НИИ им. Склифосовского, головного центра городской инсультной сети. - Мы делаем все, чтобы такие пациенты поскорее восстанавливались".

Глотать нормально не больно, а просто почти невозможно. Организм словно забывает этот вроде бы простой и почти автоматический процесс. Дисфагия - так это называется по-научному. Почему так происходит? Если нет заболеваний пищевода и психики, то самая частая причина - инсульт. До 70% пациентов-инсультников страдают дисфагией. "В норме вся пища у нас идет в пищевод, - объясняет заведующий неврологическим отделением Ганипа Рамазанов. - А при нарушении часть пищи и питья попадает в дыхательные пути".

Попав в легкие, еда вызывает воспаление, что может даже привести к смерти. Поэтому больные и их родственники должны знать, как, чем питаться и какие правила соблюдать. Поэтому в отделении неврологии открылась "Школа дисфагии". Эту сторону инсульта в НИИ изучили до мельчайших подробностей. Даже вдохнули новую жизнь в старый и немного забытый способ рентгенологической диагностики: помогает понять, что нужно есть пациенту во время реабилитации.

Логопед Наталья Цветкова открывает рентген-кабинет. В кресле - мужчина, который недавно перенес инсульт. На столе у Натальи - несколько видов еды. Пудинг, желе, сироп. В каждую микропорцию специалист добавляет контрастное вещество. "Оно горьковатое, - говорит Наталья, - зато сама еда вкусная и калорийная". Пациенту дают команду: "Глотайте!" На мониторе врачи видят, какая пища идет к желудку, какая может попасть в дыхательные пути. Это помогает подобрать питание.

Одной из пациенток, Наталье Румянцевой, всего 56. "Все произошло внезапно, - вспоминает женщина. - Как-то вдруг резко заболела голова. Заболела как-то неестественно". К счастью, Наталью быстро доставили в Склиф. Оказалось - мощнейшее кровоизлияние. Довольно быстро вылечили. Сейчас она в НИИ повторно - нужно исключить малейший риск рецидива.

"Да, - признается директор НИИ, - инсульт молодеет. Причины? Сидячая жизнь, курение, стрессы". Не застрахованы даже спортсмены. У них, говорят врачи, в прямом смысле слова большое сердце. Но и тут возможны патологии, которые способна диагностировать только новейшая аппаратура. И такая в Склифе тоже есть. На ноги здесь поставили более 6 тысяч человек. Обучили сотни врачей из регионов, которые приезжают сюда перенимать опыт. Так что Склиф меняет судьбы. И врачей, и пациентов, и их родных. Всех, кто видел инсульт, и кто больше его не боится. Всего же в Москве с 2010 года больничная летальность при инстультах снизилась почти вдвое - с 31,4 до 18,6 %. Это соответствует европейским странам.