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06.02.2019 12:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Мигранты получали в Подмосковье водительские права без экзамена

Текст: Иван Петров
Трое сотрудников Госавтоинспекции Балашихи разоблачены в незаконной выдаче водительских удостоверений. Причем это произошло не разово, а было поставлено на поток.

"Оперативники Главного управления собственной безопасности МВД России задержали троих сотрудников ГИБДД МУ МВД России "Балашихинское". Их подозревают в злоупотреблениях, допущенных при приеме экзаменов на получение права управления транспортными средствами", - сообщила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
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Для установления всех обстоятельств произошедшего, по ее словам, назначена служебная проверка. "В случае установления вины полицейских они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены непосредственные руководители привлеченных к уголовной ответственности сотрудников", - добавила Татьяна Петрова.

Следователи подмосковного главка Следственного комитета России уже возбудили уголовное дело по статье 285 Уголовного кодекса РФ "злоупотребление должностными полномочиями". Задержанным уже предъявлено обвинение. Суд отправил полицейских под домашний арест на период расследования.

По предварительно собранным следствием данным, сотрудники ГИБДД в 2018 году за взятку либо по указанию начальства осуществляли беспрепятственный прием у граждан, в том числе иностранных, квалификационных экзаменов. В последующем эти лица в кратчайшие сроки получали водительские удостоверения. При этом кандидаты в водители, по версии следствия, не сдавали теоретический экзамен на компьютере. "Они не отвечали на задачи, сформированные в экзаменационных билетах, за них это делали сотрудники ГИБДД", - пояснили в ГСУ Следственного комитета по Московской области.

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Уже установлены анкетные данные 167 лиц, у которых с марта 2018 года по настоящее время задержанные сотрудники ГИБДД "в обход установленных правил" приняли экзамен на знание правил дорожного движения. Отмечается, что для сбора доказательств уже проведено 8 обысков по местам жительства обвиняемых, а также в двух подразделениях ГИБДД. До сих пор осуществляется выемка большого объема документов, послуживших основанием выдачи водительских удостоверений гражданам.

Кроме того, не исключается, что под уголовное преследование могут попасть и коллеги задержанных, а также их руководители. "Получены дополнительные сведения о возможной противоправной деятельности должностных лиц ГИБДД. Информация в настоящее время проверяется следователем", - заключили в СКР.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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