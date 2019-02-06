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06.02.2019 20:05
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Поехали в Простоквашино

В столице можно увидеть, как создаются мультфильмы, и даже пригласить их героев на день рождения
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Неделя № 27(7785)
Если любите старые советские мультфильмы и с удовольствием пересматриваете "Крокодила Гену", "Бременских музыкантов" и "Винни-Пуха", советуем заглянуть в закулисье легендарной киностудии "Союзмультфильм". Здесь водят экскурсии и устраивают "мультяшные" мастер-классы. А еще тут создается "Дом российской анимации" - такое имя получил технопарк, который должен собрать под одной крышей небольшие мультипликационные студии страны.

Суворов в 3D

"Союзмультфильм" долгие годы ютился в чужих помещениях. Да еще и в условиях, мягко говоря, не подходящих для "рождения" мультиков. Рисованные фильмы, например, делали в храме Николая Чудотворца в Новой Слободе, а кукольные - в храме Спаса Преображения на Песках в Спасопесковском переулке. Сегодня оба храма возвращены Русской православной церкви. В 2017 году легендарная киностудия наконец обрела собственный дом на улице Академика Королева, по соседству с телецентром "Останкино". Теперь здесь "вырисовывается" мультяшный технопарк. Создать его около двух лет назад поручил президент страны Владимир Путин. Годом позже московские власти присвоили "Союзмультфильму" статус приоритетного инвестпроекта.

Фото: youtube.com/ Союзмультфильм
"Союзмультфильм" пообещал в 2019 году 20 серий "Простоквашина"

Поселиться в доме вправе любая анимационная студия. Сейчас их три: "Фродо", "Анимос" и Ассоциация анимационного кино. Художники могут использовать современное оборудование, в том числе студию звукозаписи, хромакейный павильон, комплекс цветокоррекции. Не обходит стороной прелести прогресса и "Союзмультфильм". Например, готовит к выпуску полнометражный 3D-мультфильм "Суворов". В прокат лента выйдет в августе этого года, поделилась планами с "РГ" председатель правления киностудии Юлиана Слащева. По ее словам, фильм создан по технологии motion capture. Суть в следующем: на площадке работает актер в костюме со светоотражающими маркерами. Он прыгает, бегает, ходит, смеется… И тем самым "рисует" на экране трехмерную модель мультяшного героя. "Такой подход позволяет производить 3D-анимацию быстро и в больших объемах, - подчеркнула Слащева. - Допустим, норма "ручной" рисованной анимации - две-три секунды в день, а с помощью mocap-технологии можно делать от двух до шести минут".

Дядя Федор и другие

Сейчас в студии рисуются еще около десяти фильмов. Три из них - "Пиратская школа", "Капитан Кракен" и "Богатырята" - дети могут увидеть на "Мультимании". А в эфире телеканала "Карусель" - "Оранжевую корову", "Пластилинки" и новое "Простоквашино". Последний вызвал неоднозначную реакцию у зрителей. Мол, ничего оригинального российские мультипликаторы так и не придумали, а "выезжают" на советском наследии. Тем не менее миллионы просмотров в интернете мультсериал собирает регулярно. На Дядю Федора и его хвостатых друзей у "Союзмультфильма" большие планы. По словам Слащевой, в этом году студия рассчитывает выпускать по две серии в месяц.

Фото: youtube.com/ Союзмультфильм
Видео: новая серия "Простоквашина" полна отсылок к старому мультфильму

Как "рождается" история о Простоквашино? Сначала утверждаются сценарий и аниматик - анимированная раскладка сцен. Их и распределяют между аниматорами. Так создается первый, упрощенный вариант фильма. Затем прорабатывается фон и эмоции персонажей, следом выверяются их движения, прорисовываются мелкие детали и линии. На финальном этапе в единую ленту собираются все элементы: персонажи, фон, тени. Добавляется глубина картинки и создаются эффекты, накладываются музыка и озвучка. Иногда случаются курьезы.

- В одной из серий Шарик снимал вирусное видео на мобильный телефон. По сюжету он устроил настоящий бардак во дворе. И в момент, когда висел головой вниз на трубе, его друг, зверек Тама-Тама, возмущенно выхватывал телефон и бросал гаджет в таз с водой. Пес в недоумении объяснял: "Тама, ну ты что?! Я делаю это ради общего блага!" - вспоминает Слащева. - Аниматор настолько увлекся творческим процессом, что присвоил строгую физиономию и реплику Таме. Смысл полностью поменялся: теперь грызун Тама говорил, что утопил телефон для общего дела. Естественно, для эфира сцену переделали, но вариант с забавной ошибкой остался на память.

Прямая речь

Сергей Собянин, мэр Москвы:

- "Простоквашино", кстати, мой любимый мультфильм. Было очень обидно, когда американские мультики начали заполнять наш рынок. У нас всегда были хорошие художники и хорошая мультипликация, но мы стали терять свои позиции. Здорово, что сейчас все это восстанавливается. Мы выделим дополнительные финансы, которые помогут этому центру развиваться дальше. Задача - вдвое увеличить площадь технопарка, чтобы он действительно вырос до городского технопарка с соответствующими преференциями.

Кстати

Оказаться по ту сторону мультфильма можно в образовательно-развлекательном центре "Союзмультклуб". Он открыт здесь же, на Академика Королева, 21/1. Для детей сделано семь тематических зон, где читают лекции, проводят мастер-классы по анимации, устраивают театрализованные показы и водят экскурсии. Тут можно отметить и день рождения ребенка. На праздник обязательно придут герои любимых мультфильмов. "Цены вполне демократичные, - сказали в киностудии. - К нам ежедневно приезжают целыми классами из Москвы и других регионов страны". Заказать билеты и записаться на экскурсию можно на сайте souzmultclub.ru или по телефону: 8(495)308-00-30.

Тем временем

С 10 февраля четыре воскресенья подряд, с 11.30 до 13.30 и с 14.30 до 16.30, посетители катка "Ракета" на ВДНХ могут встретить персонажей советских мультфильмов. На лед выйдут Волк и Заяц, Крокодил Гена и Чебурашка, Бременские музыканты, Винни-Пух с Пятачком.

Культура Кино и ТВ Анимация Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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