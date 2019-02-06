На Белорусском направлении запущены "Иволги", которые будут ходить по МЦД

На Белорусском направлении запустили электрички "Иволги", которые позже будут ходить на первых Московских центральных диаметрах. Они работают на экспрессном маршруте от Одинцова до Белорусского вокзала, который затем станет частью МЦД1 Лобня-Одинцово.

Сейчас проезд по маршруту стоит 138 рублей, экспресс находится в пути 21 минуту.

"Иволги" заменили поезда ЭД4М.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании, оба поезда шестивагонные, у них более широкие двери по сравнению с первой версией "Иволги" (она, кстати, ходит по соседству от Белорусского вокзала до Усова). Тамбуров нет, у каждой двери установлены тепловые завесы. Также здесь стоят более широкие сиденья, существенно увеличено количество usb-розеток, работает wi-fi.

Напомним, Центральной пригородной пассажирской компании к запуску МЦД1 и 2 в рамках двух контрактов Тверской вагоностроительный завод поставит 24 шестивагоных поезда и 15 - семивагонных.

Движение по МЦД1 и МДЦ2 планируется запустить в конце 2019 - в начале 2020 года.