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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Открыта продажа билетов на выставку о Фрэнсисе Бэконе и Лондонской школе

Текст: Мария Воронова

Открытие одной из выставок-хитов этого года, экспозиции "Фрэнсис Бэкон, Люсьен Фрейд и Лондонская школа", организованной совместно с лондонской Галереей Тейт, состоится в Главном здании ГМИИ им. А.С. Пушкина 5 марта 2019 года. На официальном сайте музея уже стартовали продажи билетов.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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"Темой я выбрала "Лондонскую школу", так как без нее невозможно представить западное послевоенное искусство ХХ века", - отмечала на "Деловом завтраке" в "РГ" директор Пушкинского музея Марина Лошак. В экспозицию, кураторами которой стали Элена Криппа (Галерея Тейт) и Данила Булатов (ГМИИ им. А.С. Пушкина), войдут более 80 живописных и графических полотен. В центре внимания художников Лондонской школы оказалось человеческое тело, они сосредоточились на передаче его хрупкости и одновременно жизнеспособности, но обращались мастера и к жанру пейзажа, вкладывая в свои работы образы Лондона, связанные с личными историями и субъективным восприятием города.

Экспозиция, посвященная живописцам Франку Ауэрбаху, Дэвиду Бомбергу, Фрэнсису Бэкону, Люсьену Фрейду, Р.Б. Китаю, Леону Коссофу, Майклу Эндрюсу и многим другим, кто в 1950-е годы остался верным фигуративной живописи, чувственному и интенсивному выражению переживаний, с успехом прошла в Лондоне, Лос-Анджелесе, Малаге и Орхусе.Теперь очередь за Москвой - российский зритель впервые сможет познакомиться с наиболее значительной главой в истории современного британского искусства.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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