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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Берегите ваши денежки

Пенсионеров учат защищаться от мошенников
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 25(7783)
Мошенникам в Москве станет сложнее нажиться на доверчивых пенсионерах. Городские власти решили всерьез заняться их финансовой грамотностью. В центрах соцзащиты стартовал цикл бесплатных семинаров, на которых преподаватели Высшей школы экономики и специалисты департамента финансов знакомят пожилых москвичей с банковскими инструментами, страховыми продуктами и рассказывают, куда лучше вложить деньги, а куда не стоит.

В большом городе легко попасться на уловки мошенников. Обманывают, сообщая по телефону о блокировке карты и требуя сообщить ее номер и даже пароль. Присылают сообщения от лица родственников с просьбой срочно перечислить деньги или о якобы непогашенном кредите. Цель одна - убедить человека раскрыть информацию по карточке. "Эти данные нельзя сообщать даже сотрудникам банка, - ведет занятие в центре соцзащиты "Сокольники" преподаватель Алла Скалина. - Если звонит реальный работник банка, все данные клиента, которые ему положено знать, он знает".

Фото: www.istockphoto.com
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Пенсионерка Ирина Мангер призналась, что был у нее такой случай. К счастью, рядом оказалась знакомая и подсказала, что звонят явно из псевдобанка. Женщина убедилась в этом, связавшись с "горячей линией" своего банка.

Бывает, срочно нужны деньги. Решив иметь дело с любой кредитной организацией, нужно убедиться, что она есть в реестре Центрального банка РФ, продолжает занятие Алла Скалина. Важно и помнить, что по закону проценты, начисленные на основную сумму долга, не могут превышать двукратного размера непогашенного займа. А вот хранить деньги "под матрасом", по ее мнению, невыгодно, так как кроме воров и разных чрезвычайных ситуаций вроде пожара им угрожает инфляция. "Лучше открыть банковский вклад. Даже невысокие проценты принесут прибыль", - заключает Скалина.

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