Следственный комитет подтвердил предъявление еще одного обвинения бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну.

Поначалу о новом обвинении по уголовной статье "Получение взятки в особо крупном размере" заявила его жена. Спустя несколько часов это подтвердил и Следственный комитет.

Про версию следствия корреспонденту "РГ" рассказала официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко. По ее словам, в 2010 -2011 годах глава района организовал и провел силами районной администрации неофициальную проверку финансово-хозяйственной деятельности местной автономной некоммерческой организации по развитию физической культуры и спорта "с целью установления сумм поступления и расходования денежных средств".

Что конкретно узнал Шестун, в СК не уточнили. Но сказали, что глава района предложил покровительство фактическому руководителю этой организации. Естественно, не бесплатно.

Фамилию руководителя организации не называют, но известно, что это женщина. И она семь лет через посредника регулярно передавала Шестуну деньги. Всего в качестве взятки было отдано 9,4 миллиона рублей. Но это не все.

Эта же гражданка купила для базы отдыха Шестуна спортивное оборудование на сумму больше 519 тысяч рублей. Эти деньги следствие сложило и говорит про общую сумму взятки - свыше 9,9 миллиона рублей.

Шестуну до нового обвинения были предъявлены обвинения в мошенничестве, легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, и незаконной предпринимательской деятельности.

В СКР говорят, что ищут новые эпизоды преступной деятельности бывшего главы района. Так что очередное обвинение может оказаться не последним.