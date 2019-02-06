Новости

Опубликовано видео обрушения многоэтажного дома в Стамбуле 20:43
УЕФА и ECA подписали Меморандум о взаимопонимании 20:42
Голикова: В России появятся три генетических центра мирового уровня 20:39
В Югре уточнили состояние пострадавшего при взрыве на газопроводе 20:39
Суд поместил под домашний арест задержанную с героином пианистку 20:28
Служба гражданства и иммиграции США закрывает свой офис в Москве 20:25
Вышел трейлер фильма о резне "Семьи" Чарльза Мэнсона 20:25
Дубль новичка не помог "Спартаку" обыграть "Актобе" 20:21
В меню ресторанов McDonald's в России может появиться пиво 20:20
В Кузбассе ребенок погиб при пожаре в жилом доме 19:54
В Испании стирают следы франкского режима с улиц городов 19:52
В Нижнем Новгороде шесть человек отравились парами хлора в бассейне 19:52
"Нант" потребовал у "Кардиффа" 17 миллионов евро за переход пропавшего Салы 19:36
Товарооборот между Россией и Украиной вырос на 16 процентов 19:36
Иран и Ирак отказались от доллара во взаиморасчетах 19:29
Дебют Джоны Хилла покажут на Берлинале и привезут в Россию 19:18
Власти Подмосковья окажут аграриям дополнительную помощь 19:17
Путин поручил рассмотреть вопрос о памятнике актеру Ульянову в Москве 19:09
Под завалами рухнувшего в Стамбуле здания могут быть десятки человек 18:58
Росавиация намерена сделать полеты более доступными для всех 18:51
В Подмосковье резко снизилось число дачных краж 18:47
Новая Toyota Corolla для России: свежая информация 18:38
Мадридские таксисты завершили забастовку 18:35
Петербуржец получил условный срок за убийство друга сувенирным мечом 18:30
Жители Мурманской области пожаловались на облако угольной пыли 18:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Глава Росстандарта - о проверках веса товаров и отмене поверочного рабства
Глава Росстандарта - о проверках веса товаров и отмене поверочного рабства
В "РГ" обсудят итоговое собеседование по русскому языку и ЕГЭ-2019
В "РГ" обсудят итоговое собеседование по русскому языку и ЕГЭ-2019
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
06.02.2019 19:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Просят присяжных

Банду киллеров начнут судить 18 февраля
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 26(7784)
Московский окружной военный суд 18 февраля проведет предварительные слушания по уголовному делу в отношении Аслана Гагиева и еще одиннадцати участников возглавляемой им банды. На счету жесточайшей ОПГ, напомним, более 60 убийств, совершенных по всей стране.

"Суд назначил предварительные слушания по уголовному делу на 11.00 18 февраля", - сообщила пресс-секретарь суда Ирина Жирнова, добавив, что, согласно закону, данное заседание пройдет в закрытом режиме.

По ее словам, в этот день стороны процесса смогут заявить ходатайства и решить ряд процессуальных вопросов, после чего суд назначит слушания по существу. Кроме того, как ожидается, в ходе заседания будет решен вопрос о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. О предоставлении такой возможности ранее заявил ходатайство один из подсудимых.

Гагиеву вменяется в вину организация трех банд, действовавших в Москве, Подмосковье и Северной Осетии

Напомним, Верховный суд России определил, что дело рассмотрит Московский окружной военный суд. Обоснование - в связи с наличием реальной угрозы безопасности участников судебного разбирательства. После этого 12 участников банды, в том числе и главарь Гагиев, были доставлены из Северной Осетии в Москву. В настоящее время они содержатся в шести столичных СИЗО.

Аслану Гагиеву инкриминируется организация трех банд, которые входили в состав преступного сообщества и действовали на территории Москвы, Подмосковья и Северной Осетии. Каждая банда действовала преимущественно в одном регионе, но в отдельных случаях по указанию главаря их участники совершали преступления и за пределами этих регионов.

Видео: В Москву привезли членов банды Аслана Гагиева

Гагиева обвиняют в убийствах в 2012-2013 годах трех жителей Северной Осетии. Сотрудник прокуратуры Олег Озиев, который мешал бизнес-интересам Гагиева, по данным следствия, также был убит по его указанию. В числе жертв банды были сотрудники правоохранительных органов, чиновники и бизнесмены.

Гагиев в июле 2018 года был экстрадирован из Австрии и арестован. Вину он не признал и от дачи показаний отказался.

23 участника этого преступного сообщества уже приговорены к длительным срокам лишения свободы, двое из них - к пожизненным. Под стражей остаются 13 человек, семеро объявлены в международный розыск. Еще один участник преступной организации Георгий Кусов задержан на территории Бельгии и ожидает экстрадиции в Россию. В феврале Греция выдала России главного помощника Гагиева - Артура Джиоева. Он предстанет перед судом во Владикавказе.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин одобрил идею освободить молодые семьи от НДФЛ при продаже жилья
Минобороны провело пуск межконтинентальной ракеты "Ярс"
Суд продлил арест Кокорину и Мамаеву
Директор "Артека" Алексей Каспржак освобожден от должности
В Кремле назвали провокацией массовые сообщения о "минировании"