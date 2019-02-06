Московский окружной военный суд 18 февраля проведет предварительные слушания по уголовному делу в отношении Аслана Гагиева и еще одиннадцати участников возглавляемой им банды. На счету жесточайшей ОПГ, напомним, более 60 убийств, совершенных по всей стране.

"Суд назначил предварительные слушания по уголовному делу на 11.00 18 февраля", - сообщила пресс-секретарь суда Ирина Жирнова, добавив, что, согласно закону, данное заседание пройдет в закрытом режиме.

По ее словам, в этот день стороны процесса смогут заявить ходатайства и решить ряд процессуальных вопросов, после чего суд назначит слушания по существу. Кроме того, как ожидается, в ходе заседания будет решен вопрос о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. О предоставлении такой возможности ранее заявил ходатайство один из подсудимых.

Гагиеву вменяется в вину организация трех банд, действовавших в Москве, Подмосковье и Северной Осетии

Напомним, Верховный суд России определил, что дело рассмотрит Московский окружной военный суд. Обоснование - в связи с наличием реальной угрозы безопасности участников судебного разбирательства. После этого 12 участников банды, в том числе и главарь Гагиев, были доставлены из Северной Осетии в Москву. В настоящее время они содержатся в шести столичных СИЗО.

Аслану Гагиеву инкриминируется организация трех банд, которые входили в состав преступного сообщества и действовали на территории Москвы, Подмосковья и Северной Осетии. Каждая банда действовала преимущественно в одном регионе, но в отдельных случаях по указанию главаря их участники совершали преступления и за пределами этих регионов.

Гагиева обвиняют в убийствах в 2012-2013 годах трех жителей Северной Осетии. Сотрудник прокуратуры Олег Озиев, который мешал бизнес-интересам Гагиева, по данным следствия, также был убит по его указанию. В числе жертв банды были сотрудники правоохранительных органов, чиновники и бизнесмены.

Гагиев в июле 2018 года был экстрадирован из Австрии и арестован. Вину он не признал и от дачи показаний отказался.

23 участника этого преступного сообщества уже приговорены к длительным срокам лишения свободы, двое из них - к пожизненным. Под стражей остаются 13 человек, семеро объявлены в международный розыск. Еще один участник преступной организации Георгий Кусов задержан на территории Бельгии и ожидает экстрадиции в Россию. В феврале Греция выдала России главного помощника Гагиева - Артура Джиоева. Он предстанет перед судом во Владикавказе.