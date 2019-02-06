Суд в Орле приговорил адепта "Свидетелей Иеговы" к шести годам тюрьмы

Суд в Орловской области приговорил к шести годам заключения гражданина Дании за то, что он продолжал руководить религиозной организацией после того, как ее работа на территории России была запрещена.

Иностранец, который живет в Орле уже больше десяти лет, оказался в суде после того, как в отношении него выдвинули обвинение по части 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). По данным следствия, подсудимый продолжал руководить религиозной общиной "Свидетели Иеговы", деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

В мае 2017 года его задержали во время чтения Библии. По ходатайству УФСБ по Орловской области в 2017 году мужчина был арестован и отправлен в СИЗО, где он к моменту вынесения приговора успел отбыть уже 20 месяцев.

- Суд назначил ему шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя орловской облпрокуратуры.

Орловское отделение общины "Свидетели Иеговы", было признано экстремистским и запрещено в 2016 году.