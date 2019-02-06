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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Двери открываются

Технопарки ждут горожан на бесплатные экскурсии
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 26(7784)
Первая в этом году акция "День без турникетов" пройдет в Москве с 7 по 9 февраля. На этот раз свои двери для детей и взрослых откроют креативные компании, технопарки и хай-тек-офисы.

Как сообщили в пресс-службе проекта, все три дня мастер-классы и экскурсии будут объединены одной темой: "Создаем будущее". Свои "инновационные" мероприятия подготовили более 30 предприятий. Погружение в "закулисье" бесплатное, но нужно заранее записаться через интернет. Например, еще можно успеть "забить" место на экскурсию в Лабораторию Касперского. Здесь обещают показать корпоративный музей, оригинальную скульптуру Сальвадора Дали, Вирусную Лабораторию. Вариант номер два - сходить в деловой комплекс "Москва-Сити". В одной из башен сейчас работает самая высокая в мире фабрика мороженого. Интерактивную прогулку запланировал "ИнноПарк". Здесь гости запустят электрический генератор, сыграют в баскетбол без помощи рук, разгадают феномен бермудского треугольника. Еще можно пройтись по "джунглям" рекрутинговой компании SuperJob. Или заглянуть в кадровый холдинг "Анкор", чтобы попробовать себя специалистом по подбору персонала.

В Москве создается центр кибербезопасности

Большую программу в этот раз подготовили столичные технопарки, включая детские. Например, "Наукоград" Московского финансово-юридического университета зовет в музей развития науки и техники. Обещают показать фонограф Эдисона, патефон, первые телеграф и калькулятор. Из нового - лаборатории робототехники и IT-технологий. Можно будет посидеть и в кабине самолета ЯК-40. Несколько мастер-классов проведет детский технопарк "Мосгормаш". Будущих инженеров и конструкторов научат собирать и программировать роботов, а еще создавать 3D-модели головной части ракеты. Похожие занятия пройдут и в "Инжинириуме МГТУ имени Баумана". Тут презентуют прототип реального космического спутника и технику для научных исследований. Специалисты детского технопарка "Вертикальный взлет" расскажут о профессиях будущего в промышленном дизайне, информационных технологиях и дополненной виртуальной реальности. Московский центр упаковки устроит экскурсию в музей русского подарка, а потом пригласит на мастер-классы по архитектуре и дизайну.

Посмотреть расписание экскурсий и записаться на них можно на сайте акции - turniketov.net.

Общество Наука Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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