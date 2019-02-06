В марте откроется последняя выставка в ЦДХ

В Центральном Доме художника 5 марта откроется экспозиция, посвященная сорокалетней истории ЦДХ. Выставка, которая продлится всего месяц, станет последней на этой площадке, так как 31 марта здание на Крымском валу полностью передадут Государственной Третьяковской галерее, и уже в 2022 году реконструкцией здания (основные работы будут проходить все же внутри здания) займется голландское бюро ОМА/АМО под руководством Рема Колхаса.

Кураторы выставки обещают погружение в атмосферу 80-х годов и предлагают вспомнить, как все начиналось: в мультимедийную экспозицию войдут архивные фотографии, документы и публикации, раскрывающие многолетнюю и разностороннюю деятельность ЦДХ, служившего уникальной площадкой для различных культурных событий - от выставки "Первозданная Россия", ярмарки Non/fiction до антикварных ярмарок и лекций на различные темы. Особое место на выставке отводится истории Киноконцертного зала ЦДХ.

А ведь история (и предыстория) у Центрального Дома художника, принявшего первых посетителей в 1979 году, действительно многолетняя и любопытная: например, на месте здания у Крымского моста в 1920-х хотели разместить часть экспонатов сельскохозяйственной выставки, затем Дворец искусств, а после переезда Академии наук из Ленинграда в Москву начали строительство Храма Наук, но война помешала этим планам. Кстати, построили ЦДХ в итоге на оставшихся от "Храма" фундаментах.