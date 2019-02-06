В Москве для полиции построят 20 новых зданий

В ближайшие годы в столице построят 20 зданий для районных отделов полиции. Об этом сегодня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, осмотрев новое здание ОВД района Хорошево-Мневники.

По словам главы города, за последнее время в городе привели в порядок 75 зданий для полиции. "Капитальный ремонт проводим там, где это возможно, - пояснил Собянин. - Но есть здания, которые ремонтировать бессмысленно". Дело в том, что некоторые отделения давно устарели: инженерные коммуникации изношены, а сами помещения слишком малы, поскольку расположены на первых этажах жилых домов и в бывших детских садах. Проще возвести новые здания, подчеркнул мэр.

В планах - строительство двадцати районных отделений полиции. В этом году, как ожидается, будут готовы здания в трех районах: Ростокино, Очаково-Матвеевское и Коммунарке. А в Хорошево-Мневниках полицейские уже осваиваются в новом доме. Построили его на улице Берзарина по индивидуальному проекту. Стройка шла с апреля 2017 года. Главная архитектурная "фишка" трехэтажного здания - вогнутый фасад с большим количеством высоких окон, облицованный клинкерными плитами шоколадного цвета. Под землей - парковка для служебных автомашин, на первом этаже - дежурная часть, а выше - рабочие кабинеты. Есть актовый зал на 150 мест - с мультимедийным комплексом для видеоконференций, показа видеороликов и учебных фильмов. Обустроен большой тир с электронными мишенями. Тренироваться в стрельбе здесь планируют на боевом оружии и лазерных тренажерах. Для физической подготовки имеется спортивный зал. Он условно разделен на тренажерку и бойцовский клуб. Летом заниматься спортом сотрудники смогут еще и во дворе, где построена уличная спортплощадка.

Всего за последние восемь лет, по информации пресс-службы столичной мэрии, московская полиция получила 14 новых объектов, среди которых комплексы зданий УВД по Западному, Южному и Восточному административным округам, Центр кинологической службы.