Новости

Уральцев наградили за помощь после трагедии в Магнитогорске 16:10
Путин подписал закон о постановке на воинский учет по месту проживания 16:00
Янукович предупредил о готовящемся покушении на Медведчука 15:59
В Петербурге избили актера Александра Дзюбу 15:57
Головин признан лучшим игроком тура в чемпионате Франции 15:56
Калининградец украл тонну довоенных рельсов 15:53
Джим Керри сыграет Воланда в "Мастере и Маргарите" 15:50
В Поморье сотрудника угрозыска обвинили во взятках от сутенеров 15:45
Под Иркутском пассажир автобуса предотвратил ДТП после смерти водителя 15:44
Сериал "Остаться в живых" может быть перезапущен 15:37
Директор "Артека" Алексей Каспржак освобожден от должности 15:35
Путин назвал комиссии за безналичный расчет "квазиналогом" 15:34
В Томске возбудили дело о финансировании терроризма 15:33
На экраны Союзного государства выходит фильм Юрия Быкова "Завод" 15:22
Минфин успешно разместил ОФЗ на 20 млрд рублей 15:18
Власти Саратова проверят данные о принуждении учителей к уборке снега 15:13
В Кузбассе открылся новый корпус областного кардиоцентра 15:10
Путин рассказал о перспективах упрощения визового режима 15:10
В Москве для полиции построят 20 новых зданий 15:05
Екатеринбург и Симферополь свяжет прямой поезд 15:04
В ульяновской гимназии детям дали вафли с червями 15:01
В Россельхознадзоре заявили о снижении качества молочной продукции 15:00
В Перми оставили без изменения приговор напавшему на школу подростку 15:00
В Сочи во время нападения на банк пострадала сотрудница 15:00
Учение "Боевое братство" пройдет на территории Беларуси, РФ и Таджикистана 15:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Глава Росстандарта - о проверках веса товаров и отмене поверочного рабства
Глава Росстандарта - о проверках веса товаров и отмене поверочного рабства
В "РГ" обсудят итоговое собеседование по русскому языку и ЕГЭ-2019
В "РГ" обсудят итоговое собеседование по русскому языку и ЕГЭ-2019
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
06.02.2019 15:05
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Москве для полиции построят 20 новых зданий

Текст: Сергей Жуков

В ближайшие годы в столице построят 20 зданий для районных отделов полиции. Об этом сегодня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, осмотрев новое здание ОВД района Хорошево-Мневники.

По словам главы города, за последнее время в городе привели в порядок 75 зданий для полиции. "Капитальный ремонт проводим там, где это возможно, - пояснил Собянин. - Но есть здания, которые ремонтировать бессмысленно". Дело в том, что некоторые отделения давно устарели: инженерные коммуникации изношены, а сами помещения слишком малы, поскольку расположены на первых этажах жилых домов и в бывших детских садах. Проще возвести новые здания, подчеркнул мэр.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Названа средняя зарплата москвичей

В планах - строительство двадцати районных отделений полиции. В этом году, как ожидается, будут готовы здания в трех районах: Ростокино, Очаково-Матвеевское и Коммунарке. А в Хорошево-Мневниках полицейские уже осваиваются в новом доме. Построили его на улице Берзарина по индивидуальному проекту. Стройка шла с апреля 2017 года. Главная архитектурная "фишка" трехэтажного здания - вогнутый фасад с большим количеством высоких окон, облицованный клинкерными плитами шоколадного цвета. Под землей - парковка для служебных автомашин, на первом этаже - дежурная часть, а выше - рабочие кабинеты. Есть актовый зал на 150 мест - с мультимедийным комплексом для видеоконференций, показа видеороликов и учебных фильмов. Обустроен большой тир с электронными мишенями. Тренироваться в стрельбе здесь планируют на боевом оружии и лазерных тренажерах. Для физической подготовки имеется спортивный зал. Он условно разделен на тренажерку и бойцовский клуб. Летом заниматься спортом сотрудники смогут еще и во дворе, где построена уличная спортплощадка.

Всего за последние восемь лет, по информации пресс-службы столичной мэрии, московская полиция получила 14 новых объектов, среди которых комплексы зданий УВД по Западному, Южному и Восточному административным округам, Центр кинологической службы.

Власть Безопасность Правоохранительная система Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Суд продлил арест Кокорину и Мамаеву
Директор "Артека" Алексей Каспржак освобожден от должности
В Кремле назвали провокацией массовые сообщения о "минировании"
Украина разорвала соглашение с Россией об обмене правовой информацией
Фото: Москва прощается с рэпером Децлом