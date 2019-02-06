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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В одиночку не выстоять

В столице создается центр кибербезопасности
Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск № 26(7784)
О создании в Москве центра кибербезопасности недавно сообщил заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Александр Горбатько. Подробностями он поделился с корреспондентом "РГ".

На Всемирном экономическом форуме в Давосе приводилась цифра: ущерб в мире от хакерских атак составляет сейчас 1 триллион долларов. Москва тоже страдает от этого? Как ее потери можно оценить?

Александр Горбатько: Безусловно, наш город тоже сталкивается с этой проблемой. Если в 2016 году кибератака на ресурсы правительства Москвы происходила каждые 30 секунд, то теперь попытки взломов наблюдаются уже раз в 20 секунд. Количество атак растет ежегодно, они становятся сложнее. Все это требует новых подходов к отражению, а главное, упреждению подобных атак. Ведь если какая-нибудь из них будет реализована, то город, безусловно, потерпит ущерб. Свою же задачу мы видим не столько в оценке масштаба потенциального ущерба, сколько в защите граждан.

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В Москве у разных ведомств есть свои центры кибербезопасности. У Сбербанка, например, минобороны и т.д. Создание городского центра предполагает объединение усилий?

Александр Горбатько: Все центры кибербезопасности защищают информацию, противодействуют угрозам. В одиночку не выстоять никому. Мы сотрудничаем с рядом как государственных, так и коммерческих центров безопасности. Обмениваемся опытом, заимствуем решения друг у друга. Это взаимодействие будем расширять.

Кого собирается защищать городской центр кибербезопасности и от чего?

Александр Горбатько: Наш департамент разрабатывает и поддерживает цифровые сервисы для горожан, которые создаются для удобства и комфорта. Наступил момент, когда необходим новый уровень информационной защиты, чтобы пользоваться ими можно было спокойно и безопасно. Этим и будет заниматься центр кибербезопасности. Хакерские атаки - не единственная информационная угроза. Например, существуют компьютерные сети, специально созданные для нарушения работы сервисов; инсайдеры - люди, которые осознанно или неосознаннопередают защищаемые данные для получения прибыли, а также множество других уловок мошенников. Москвичи должны знать, как хранить данные и защищаться от угроз.

Выходит, центр будет защищать и простых горожан, получателей госуслуг и муниципальных услуг?
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Александр Горбатько: Обязательно. Без надежной защиты не функционирует ни один крупный сервис. И в обществе, где информация один из главных ресурсов, защита данных становится приоритетным направлением.

От спама центр защитит? Наши банковские вклады?

Александр Горбатько: Спам приходит в личную почту граждан, которая может быть размещена на совершенно разных почтовых сервисах. Забота о защите от него лежит на хозяевах сервисов - коммерческих структурах, имеющих собственные системы защиты. Центр кибербезопасности, безусловно, будет взаимодействовать с крупными центрами безопасности, но лишь в рамках обмена опытом. То же относится и к банковским вкладам - у банков собственные системы защиты данных, отраслевые требования, группы, которые обеспечивают информационную безопасность.

В планах городского центра также организация работы по информированию москвичей, как минимизировать риски потери ценной информации или других киберугроз.

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