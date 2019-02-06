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06.02.2019 21:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве злоумышленник наехал на полицейского и скрылся

На юге столицы полицейские пытались задержать подозреваемого в совершении преступления. Злоумышленник скрылся на автомашине, совершив наезд на правоохранителя, пытавшегося его задержать, сообщили в полиции.

Фото: РИА Новости
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"На Старокачаловской улице сотрудники полиции попытались задержать подозреваемого в совершении преступления​​, - передает РИА Новости сообщение пресс-службы ГУ МВД города. - Злоумышленник попытался скрыться от полицейских на легковом автомобиле, совершив наезд на одного из них".

Для задержания скрывшегося злоумышленника введен план "Перехват". Пострадавшему при наезде полицейскому оказана помощь.

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