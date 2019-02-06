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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Музее Тропинина появилась 3D-модель картины "Кружевница" для незрячих

Текст: Мария Воронова
Фото: Музей В.А. Тропинина и московских художников его времени Фото: Музей В.А. Тропинина и московских художников его времени
Фото: Музей В.А. Тропинина и московских художников его времени

Тактильная копия полотна Василия Тропинина "Кружевница", сопровожденная подробным описанием, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля, появилась в московском музее В.А. Тропинина и московских художников его времени. Тактильные картины позволяют сделать музей доступным для всех: дают возможность незрячим и слабовидящим людям поближе познакомиться с произведениями искусства и обратиться к мельчайшим деталям полотен.

Фото: wikipedia.org
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"3D-модель картины "Кружевница" создана не только для слепых. Здесь и зрячий человек может почувствовать себя на месте незрячего, просто прикрыв глаза. Так мы все вместе будем учиться взаимодействию с теми, кто не обладает способностью видеть. Более того, тактильное путешествие в мир русской живописи - это наша задача на перспективу", - отметила директор музея Ольга Журавлева в беседе с ТАСС. На сайте музея отмечается, что количество 3D репродукций будет увеличиваться.

Музей Василия Тропинина, расположенный в ампирном особняке XIX века, обладает одним из самых значительных собраний произведений основоположника "московской школы" живописи, а также других художников, среди которых - Иван Вишняков, Иван Аргунов, Алексей Антропов, Федор Рокотов, Дмитрий Левицкий, Владимир Боровиковский, Сильвестр Щедрин, Степан Щукин. Отличительной особенностью музея стала его камерность, которая позволяет проникнуться атмосферой того времени, когда жили и творили художники.

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