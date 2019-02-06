В Подмосковье резко снизилось число дачных краж

В 2018 году количество зарегистрированных дачных краж в Подмосковье снизилось более чем на 15 процентов, сообщила "РГ" пресс-служба ГУ МВД России по Московской области. "В 2018 году зарегистрирована 1741 кража из дачных домов, в 2017 году - 2060, в 2016 году - 2870", - рассказали в ведомстве.

В пресс-службе также отметили, что если в 2018 году число краж снизилось на 15,5%, то в 2017 - на 28,2%. Поэтому показатели стабильно улучшаются уже несколько лет. Традиционно кражи в основном происходят в зимний период - наибольшее число преступлений отмечается с января по март. Злоумышленники не только пользуются отсутствием хозяев, но и удаленностью расположения участков, а также трудным подъездом для транспорта.

Что касается раскрываемости дачных краж, то в последнее время в Подмосковье она держится примерно на одном уровне. "Раскрываемость краж из дач составляет: в 2016 году - 41,8%, в 2017 году - 42,0%, в 2018 году - 41,5%", - сообщает пресс-служба ведомства.

Чтобы защитить загородный дом от взлома, сами силовики рекомендуют устанавливать охранные сигнализации.