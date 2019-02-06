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06.02.2019 20:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Заминировал по телефону

Виновник ложного звонка о теракте арестован
Текст: Владимир Федосенко
Басманный райсуд Москвы выдал санкцию на содержание под стражей Владислава Миндиярова за ложное сообщение об угрозе взрыва на Курском вокзале столицы. Пресс-секретарь суда Юнона Царева уточнила, что арестовали телефонного террориста на два месяца. В следственном изоляторе, до следующего решения суда, он будет находиться до 4 апреля.

Арестанту уже предъявлено обвинение по части 2 статьи 207 УК РФ - в заведомо ложном сообщении об акте терроризма из хулиганских побуждений в отношении объектов социальной инфраструктуры. За такое преступление закон предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Москву атаковали "электронные" террористы

Следствие не разглашает результаты первых допросов Миндиярова. Однако уточняет, что у злоумышленника не было никаких реальных причин сообщать о минировании одного из самых больших железнодорожных вокзалов Москвы. Звонок поступил на пульт полиции днем 5 февраля, а через несколько часов виновник был задержан. Телефон, с которого он звонил, был определен специальной аппаратурой.

Так же быстро, практически сразу после ложного телефонного сообщения об угрозе взрыва Ленинградского вокзала, другой злоумышленник был задержан оперативниками. Он живет на Дубининской улице, звонил из своей квартиры. При задержании оказалось, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Суд ограничился подпиской о невыезде. Уголовное дело возбуждено также за ложное сообщение об акте терроризма из хулиганских побуждений.

Только в минувший вторник в столице полицейские и кинологи обследовали около 200 объектов в Москве и области после сообщений об угрозах взрывов, но ни одно из этих сообщений не подтвердилось.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Басманный суд Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Атака телефонных террористов на Россию
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