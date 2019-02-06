Давно в столице не было такого роста продаж легковых авто, как в прошлом году, когда москвичи купили на 12,1% больше легковушек, чем годом ранее. Сохранится ли такой высокий спрос на машины и в 2019-м? Каким авто вообще отдают сейчас предпочтение москвичи, попытался выяснить обозреватель "РГ".

Прогноз экспертов неутешительный: в этом году нового автобума ждать не стоит. Расширение авторынка в целом в городе, по мнению управляющего партнера консалтингового агентства EURussia Partners Сергея Бургазлиева, было вызвано выравниванием экономической ситуации в стране, а также укреплением рубля. Сейчас же, считает он, машин будут покупать меньше. Причина - в росте цен на авто, неминуемом в связи с повышением с 1 января налога на добавочную стоимость с 18 до 20%. Ценники и впрямь уже взлетели у многих производителей: повысилась стоимость нескольких моделей Nissan, Infinity, Fiat и других марок.

Другая причина снижения спроса, по мнению экспертов, в том, что владеть личным автомобилем в Москве становится все дороже. Явный признак этого то, что за последние 4 года число сдающих на права сократилось примерно вдвое. "Если от первой машины москвичи еще не отказываются, то от второго автомобиля в семье избавляются все чаще", - поделился с "РГ" партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто. Признался, что и у них с женой прежде было у каждого по машине, а теперь решили оставить одну - слишком уж сильно бьют по кошельку "лишние колеса". "Весь мир идет по этому пути - жители мегаполисов все чаще делают выбор в пользу каршеринга, общественного транспорта и такси. Тем более что работают они в Москве все лучше", - добавил Моржаретто.

Автоэксперты уверяют: москвичи все больше смотрят в сторону более вместительных авто. Поэтому увеличатся продажи кроссоверов, более универсальных автомобилей в силу объема и потребительских характеристик. Тем более что некоторые из них по результатам прошлого года оказались в десятке самых продаваемых: в топ вошли Hyundai Creta, Volkswagen Tiguan и сразу две модели Nissan X-Trail и Qashqai.

"В этом году на рынке появятся новые кроссоверы, которые сначала точно будут пользоваться спросом, - говорит эксперт Сергей Асланян. - Всегда есть люди, которые остро реагируют на новинку. Тем более что премьеры получают серьезную маркетинговую поддержку". По его словам, готовятся обновить свои ряды Skoda, Nissan, Kia и Hyundai.

Инфографика "РГ"/Антон Переплетчиков/Иван Пышечкин

Еще одна интересная тенденция: срок владения автомобилем в среднем увеличился на полтора года. Если до кризиса 2014 года москвичи меняли машины раз в 2,5-3 года, то теперь - раз в 3,5-4,5 года. Причем новый автомобиль многие покупают не потому, что старый начал ломаться, а потому что просто надоел.

Уровень продаж седанов так называемого класса B+, которые оказались во главе прошлогоднего рейтинга, если и снизится, то не сильно. Это компактные бюджетные иномарки, такие как Volkswagen Polo, Kia Rio, Skoda Rapid и Hyundai Solaris. В ценовом диапазоне от 600 тыс до 1,1 млн рублей они разлетаются из автосалонов. Но далеко не все куплены для собственного удовольствия. "Большое количество автомобилей приобретают таксопарки и сервисы каршеринга. Машины здесь быстро выбывают из игры, их быстро обновляют, а старые уходят в провинцию", - рассказал Асланян.

Кстати

Минувший год оказался для каршеринга действительно удачным - популярность краткосрочной аренды выросла втрое. С января по ноябрь москвичи совершили на арендованных авто 18 млн поездок, в то время как 2017-м - 5,5 млн. Число каршеринговых машин в городе увеличилось до 16,5 тысячи, хотя в марте их было всего 6,5 тысячи.