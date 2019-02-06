ФСБ начало проверку расходования средств "Почты России" в Якутске

Сотрудники УФСБ по Якутии начали проверку информации о нецелевом расходовании средств и злоупотреблениях полномочиями в республиканском управлении "Почты России".

В УФСБ отмечают, что мероприятия по проверке коммерческой деятельности якутского филиала инициированы руководством "Почты России", сообщает РИА Новости. В основу их легла внутренняя проверка, проведенная блоком безопасности предприятия в конце прошлого года.

По информации местных СМИ, в кабинетах и квартирах руководителей якутского филиала "Почты России" прошли обыски. Однако в УФСБ подчеркнули, что обысков и выемки документов не было.

По результатам оперативно-розыскных мероприятий будет принято процессуальное решение.