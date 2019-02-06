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06.02.2019,  
12:45
Текст:  Иван Петров

Минобороны сообщило об успешном пуске ракеты "Ярс"

С космодрома "Плесецк" запущена межконтинентальная твердотопливная баллистическая ракета РС-24 "Ярс". Об этом в среду сообщили в министерстве обороны.
Фото: Министерство обороны РФ Фото: Министерство обороны РФ
Фото: Министерство обороны РФ

Учебно-боевой пуск произведен в 11:31 по московскому времени, уточнили в военном ведомстве.

Отмечается, что пуск произведен из ракетной установки мобильного базирования, оснащенной разделяющейся головной частью.

Военные подчеркивают, что ракета попала точно в цель. Учебные боевые блоки прибыли на камчатский полигон Кура. "Все поставленные в ходе испытаний задачи выполнены в полном объеме", - отметили в Минобороны России.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
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Военные пояснили, что цель этого пуска - подтверждение тактико-технических и летных характеристик перспективного ракетного комплекса.

Ранее сообщалось, что Козельское соединение РВСН первым в стране переоснащено на баллистические ракеты "Ярс" шахтного базирования.

Справка "РГ"

PC-24 "Ярс" - стратегический ракетный комплекс российского производства с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Ракета является модификацией комплекса "Тополь-М". Разработан РС-24 "Ярс" Московским институтом теплотехники.

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