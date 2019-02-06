Учебно-боевой пуск произведен в 11:31 по московскому времени, уточнили в военном ведомстве.
Отмечается, что пуск произведен из ракетной установки мобильного базирования, оснащенной разделяющейся головной частью.
Военные подчеркивают, что ракета попала точно в цель. Учебные боевые блоки прибыли на камчатский полигон Кура. "Все поставленные в ходе испытаний задачи выполнены в полном объеме", - отметили в Минобороны России.
Военные пояснили, что цель этого пуска - подтверждение тактико-технических и летных характеристик перспективного ракетного комплекса.
Ранее сообщалось, что Козельское соединение РВСН первым в стране переоснащено на баллистические ракеты "Ярс" шахтного базирования.
Справка "РГ"
PC-24 "Ярс" - стратегический ракетный комплекс российского производства с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Ракета является модификацией комплекса "Тополь-М". Разработан РС-24 "Ярс" Московским институтом теплотехники.