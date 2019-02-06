С космодрома "Плесецк" запущена межконтинентальная твердотопливная баллистическая ракета РС-24 "Ярс". Об этом в среду сообщили в министерстве обороны.

Учебно-боевой пуск произведен в 11:31 по московскому времени, уточнили в военном ведомстве.

Отмечается, что пуск произведен из ракетной установки мобильного базирования, оснащенной разделяющейся головной частью.

Военные подчеркивают, что ракета попала точно в цель. Учебные боевые блоки прибыли на камчатский полигон Кура. "Все поставленные в ходе испытаний задачи выполнены в полном объеме", - отметили в Минобороны России.

Военные пояснили, что цель этого пуска - подтверждение тактико-технических и летных характеристик перспективного ракетного комплекса.

Ранее сообщалось, что Козельское соединение РВСН первым в стране переоснащено на баллистические ракеты "Ярс" шахтного базирования.

Справка "РГ"



PC-24 "Ярс" - стратегический ракетный комплекс российского производства с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Ракета является модификацией комплекса "Тополь-М". Разработан РС-24 "Ярс" Московским институтом теплотехники.