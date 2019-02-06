Прокуратура начала проверку после схода вагонов в Хабаровском крае

После аварии на однопутном участке железной дороги на перегоне Дуссе-Алинь - Сулук Комсомольский-на-Амуре транспортный прокурор по поручению Дальневосточного транспортного прокурора организовал проверку исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте, сообщает пресс-служба ДВТП.

Напомним, ЧП произошло накануне вечером. С рельсов сошли 27 вагонов с углем. Всего в составе товарняка было 54 вагона. Пострадавших нет.

Ремонтом железнодорожного полотна занимаются два восстановительных поезда и аварийно-ремонтная бригада РЖД.