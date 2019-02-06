Росприроднадзор возбудил дела по факту содержания косаток в Приморье

Росприроднадзор возбудил административные дела по факту содержания косаток и белух в бухте Средней Приморского края.

После проведения проверки Тихоокеанским морским управлением службы возбуждены административные дела за невыполнение требований по оборудованию участка водного объекта, очистке акватории от загрязнений, проведению государственной экологической экспертизы. Это имеет непосредственное отношение к условиям содержания млекопитающих.

Представители компаний "Афалина", "Белый Кит", "Океанариум ДВ" и "Сочинский дельфинарий" вызваны управлением на рассмотрение постановлений о привлечении к установленной законодательством ответственности 20 и 28 февраля 2019 года.

Как отмечает в сообщении Минприроды, "косатки и белухи включены в перечень видов водных биоресурсов, в отношении которых ежегодно устанавливается ограничение допустимого улова, а вылов был произведен с серьезными нарушениями половозрастных запретов по особям".

Разрешения на вывоз за пределы России этих животных Росприроднадзор не выдавал. Кроме того, еще в ноябре 2018 года ведомство дало 23 отказа в выдаче разрешений СИТЕС на экспорт белух предприятиям "Афалина", "Океанариум ДВ" и "Сочинский дельфинарий". Сейчас белухи и косатки, находящиеся на искусственном прикорме, нуждаются в обследовании специалистов-экспертов.

Ранее Приморское управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по факту незаконной добычи (вылова) водных биологических ресурсов, оно направлено в Управление МВД России по Хабаровскому краю.