Сто человек на двое суток застряли в море у Курильских островов

Двое суток не может зайти в порт Южно-Курильска из-за метели и штормового ветра грузопассажирское судно "Игорь Фархутдинов". На его борту находятся около ста пассажиров.

"Ожидается, что сегодня погода улучшится, и теплоход сможет причалить", - сообщил ТАСС генеральный директор компании-перевозчика Сергей Кондрашин.

На судне достаточно запасов еды и воды.

Ранее "РГ" писала, что с 4 февраля на Южных Курилах бушует ураганный ветер. Циклон нарушил энергоснабжение, повредил несколько зданий в Курильске и вызвал шторм в море.