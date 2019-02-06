Сын Жака-Ива Кусто попросил освободить приморских косаток и белух

Сын выдающегося исследователя океанов Жака-Ива Кусто ученый Жан-Мишель Кусто и его коллеги попросили российские власти выпустить в природу косаток и белух, которых держат в бухте Средняя в Приморском крае, сообщает РИА Новости.

Их письмо опубликовано на сайте Международного проекта по морским млекопитающим. Авторы послания выражают благодарность за предотвращение продажи косаток и белух за рубеж, предлагают помощь.

"Имея за плечами опыт успешной операции по возвращению (известной по фильму "Освободите Вилли") косатки Кейко в родную среду обитания (в воды Исландии в 1990-е годы), мы хотели бы предложить российскому правительству и российскому научному сообществу помощь в возвращении косаток и белух в их родные семьи", - говорится в письме.

Напомним, в бухте Средняя в Приморье содержатся 90 белух и 11 косаток. Владивостокская природоохранная прокуратура сообщала, что найдены нарушения Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Расследуется уголовное дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов. Принят к производству иск группы сахалинских экологов к минсельхозу, Росрыболовству и Росприроднадзору о выпуске косаток и белух. Но морские млекопитающие по-прежнему находятся в "китовой тюрьме", как назвали это место приморские журналисты. А недавно стало известно, что три белухи пропали.