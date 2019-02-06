Три пепловых выброса за сутки произошло на камчатском вулкане Шивелуч

На Камчатке вулкан Шивелуч трижды за сутки выбросил столбы пепла. Об этом сообщает "Интерфакс".

Первое пепловое извержение произошло еще во вторник. Высота столба достигла 6,8 километра над уровнем моря. Второй выброс высотой семь тысяч километров произошел в среду утром. Третий случился днем и достиг пяти километров в высоту.

Во всех трех случаях пеплопадов в жилых районах не фиксировалось.

По сообщению МЧС, сейчас для вулкана установили один из наиболее опасных - оранжевый авиационный код.

Справка "РГ"



Вулкан Шивелуч - самый северный из действующих вулканов Камчатки. Расположен в 45 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Его высота - 3283 метра, возраст - 60-70 тысяч лет. Давнее название - Суелич, что на языке коренных жителей означало "курящаяся гора". Является одним из самых активных вулканов полуострова.