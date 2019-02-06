Новости

Ученые рассказали о новой угрозе Сибири 11:37
Минск готов вносить вклад в борьбу с антисемитизмом 11:33
Стены донской больницы отремонтировали медицинским гипсом 11:30
Шипачев будет капитаном сборной России на третьем этапе Евротура 11:29
Песков рассказал о смысле жизни 11:25
Opel вернется в Россию после юридических согласований 11:19
В Екатеринбурге при задержании пьяных дебоширов ранили полицейских 11:14
США создают новейшую систему ПРО 11:09
В Удмуртии голодные свиньи насмерть загрызли свою хозяйку 11:00
Путин подарил щенка "особенной" девочке из Приморья 10:48
Ксения Башмет дала показания по делу о пожаре в "звездном доме" 10:44
В Сирии в замке крестоносцев найдена тайная комната 10:40
Видео: Поместятся ли четыре двигателя под капотом "Жигулей" 10:39
Около 400 мероприятий предлагает читателям Минская книжная выставка 10:35
Под Сургутом сгорел конный клуб 10:34
Развитие сельских территорий профинансируют дополнительно 10:34
Сергей Федоров: Рад, если научил Овечкина чему-то новому 10:33
Движение поездов на Калужско-Рижской линии метро восстановлено 10:30
Три пепловых выброса за сутки произошло на камчатском вулкане Шивелуч 10:27
Скончался корреспондент НТВ Юрий Кучинский 10:15
Парень и девушка насмерть замерзли в Приангарье 10:06
На Белорусском направлении запущены "Иволги", которые будут ходить по МЦД 10:05
В Беларуси изучают новую методику добычи энергетических запасов 10:00
В Приморье директору школы грозит штраф после лекции "авторитетов" 09:58
ВОЗ официально подтвердила победу над краснухой в России 09:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Глава Росстандарта - о проверках веса товаров и отмене поверочного рабства
Глава Росстандарта - о проверках веса товаров и отмене поверочного рабства
В "РГ" обсудят итоговое собеседование по русскому языку и ЕГЭ-2019
В "РГ" обсудят итоговое собеседование по русскому языку и ЕГЭ-2019
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
06.02.2019 10:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Три пепловых выброса за сутки произошло на камчатском вулкане Шивелуч

Текст: Дина Непомнящая

На Камчатке вулкан Шивелуч трижды за сутки выбросил столбы пепла. Об этом сообщает "Интерфакс".

Первое пепловое извержение произошло еще во вторник. Высота столба достигла 6,8 километра над уровнем моря. Второй выброс высотой семь тысяч километров произошел в среду утром. Третий случился днем и достиг пяти километров в высоту.

На Камчатке "закипел" вулкан Шивелуч

Во всех трех случаях пеплопадов в жилых районах не фиксировалось.

По сообщению МЧС, сейчас для вулкана установили один из наиболее опасных - оранжевый авиационный код.

Справка "РГ"

Вулкан Шивелуч - самый северный из действующих вулканов Камчатки. Расположен в 45 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Его высота - 3283 метра, возраст - 60-70 тысяч лет. Давнее название - Суелич, что на языке коренных жителей означало "курящаяся гора". Является одним из самых активных вулканов полуострова.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков рассказал о смысле жизни
Путин подарил щенка "особенной" девочке из Приморья
Медведев освободил от должности главу "Автодора" Сергея Кельбаха
Отец Децла высказался о результатах экспертизы на наркотики
Трамп анонсировал заключение ДРСМД на новых условиях