Трутнев выразил недовольство темпами развития Дальнего Востока

Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев не доволен темпами роста экономики дальневосточного региона.

"Удовлетворены ли мы тем, как идут дела? Ответ - не совсем. 4,4 процента - это неплохой темп роста, это и для мировой экономики неплохой темп роста. Но президент Владимир Путин на прошлом Восточном экономическом форуме поставил перед нами задачу - 6 процентов роста", - сказал Трутнев. По его словам, власти продолжат работу над ускорением темпов роста в регионе.

По итогам 2018 года индекс промышленного производства в ДФО составил 104,4 процента. Это в полтора раза выше, чем в среднем по стране, отметил вице-премьер и добавил, что такие темпы роста держатся уже несколько лет.

Объем накопленных прямых иностранных инвестиций составляет 32 миллиарда долларов - это 32 процента от всех прямых иностранных инвестиций в РФ, поступивших за последние годы, подчеркнул Трутнев. Объем частный инвестиций в регион достиг 326,5 миллиарда рублей, из них 118 миллиардов в 2018 году.