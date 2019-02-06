В Хабаровском крае при пожаре погибли трое детей

В частном деревянном доме села Бриакан, расположенном в районе имени Полины Осипенко, сегодня ночью произошел пожар. Из-за позднего сообщения о возгорании брандмейстеры к моменту прибытия обнаружили, что жилье уже полностью объято пламенем.

При пожаре погибли трое детей 2012, 2015 и 2016 годов рождения. По словам матери, поздно вечером она отправилась в магазин. Вернулась примерно через полчаса и увидела горящий дом.

"Женщина кинулась в него и вынесла оттуда двоих детей, но, к сожалению, их спасти не удалось. Позднее огнеборцы обнаружили тело третьего ребенка", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

По факту гибели малышей возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

На месте трагедии работают следователи и дознаватели государственного пожарного надзора, которые выясняют причину возгорания.