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06.02.2019 05:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приамурье работников УФСИН осудили за превышение полномочий

Текст: Александр Ярошенко

Городской суд Благовещенска вынес приговор бывшему заместителю начальника Амурского управления ФСИН Карену Аракеляну и начальнику тылового обеспечения УФСИН Антону Квартникову. Первый был приговорен к двум годам, а второй - к году и десяти месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

Как сообщил "РГ" пресс-секретарь городского суда Александр Воронин, обвиняемых признали виновными по статье 285 УК РФ "Превышение должностных полномочий".

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Было установлено, что преступление произошло в конце 2015 года. Тогда Аракелян поручил своему подчиненному Квартникову подписать накладные на непоставленную продукцию на сумму 13,8 миллиона рублей.

Начальник тылового обеспечения, движимый личной заинтересованностью, выполнил поручение шефа. В результате преступных действий поставщику ФГУП "Амурское", не предоставившему товар, было перечислено 9,6 миллиона рублей.

Всего незаконными действиями подсудимых был нанесен ущерб на общую сумму 28,4 миллиона рублей.

Суд также постановил взыскать с ФГУБ "Амурское" все деньги, которые были им перечислены за непоставленную продукцию.

Государственное обвинение поддержала прокуратура Благовещенска.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Благовещенск
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